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Букреев Петр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1926

Дата смерти

18.07.2004

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

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Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1926

Отец: Букреев Василий Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Букреева (Леднева) Раиса Ивановна

Бракосочетание
28.01.1952

Жена: Букреева (Леднева) Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
15.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Букреева (Леднева) Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
30.04.1955

Сын: Букреев Василий Петрович

Мать ребёнка: Букреева (Леднева) Раиса Ивановна

Смерть
18.07.2004

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