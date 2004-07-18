Букреев Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1926
Дата смерти18.07.2004
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1926
Отец: Букреев Василий Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Букреева (Леднева) Раиса Ивановна
Бракосочетание
28.01.1952
Рождение ребёнка
15.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Букреева (Леднева) Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
30.04.1955
Мать ребёнка: Букреева (Леднева) Раиса Ивановна
Смерть
18.07.2004