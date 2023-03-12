Сандуляк Афанасий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Сандуляк Семён Мандакиевич
Мать: Сандуляк Домника
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сандуляк Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сандуляк Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сандуляк Евгения
Смерть
Неизвестно