Сандуляк Афанасий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сандуляк Афанасий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Сандуляк Семён Мандакиевич

Мать: Сандуляк Домника

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандуляк Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандуляк Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сандуляк Евгения

Смерть
Неизвестно
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