Фаттахов Миннигалим Фаттахович
Место рожденияс. Нижние Киги
Дата рождения02.08.1922
Дата смерти19.02.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1922
Отец: Фаттахов Фаттах
Мать: Фаттахова Гайша
с. Нижние Киги
Рождение ребёнка
25.10.1952
Сын: Фаттахов Булат Миннигалимович
Мать ребёнка: Аюпова Лидия Гиляжевна
д. Нижние Киги
Рождение ребёнка
02.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аюпова Лидия Гиляжевна
с. Учалы
Рождение ребёнка
20.02.1957
Дочь: Искужина Чулпан Миннигалимовна
Мать ребёнка: Аюпова Лидия Гиляжевна
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1965
Дочь: Фаттахова Гульнара Миннигалимовна
Мать ребёнка: Аюпова Лидия Гиляжевна
г. Учалы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аюпова Лидия Гиляжевна
Смерть
19.02.1987
г. Учалы