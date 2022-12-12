Фаттахов Миннигалим Фаттахович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаттахов Миннигалим Фаттахович

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Место рождения

с. Нижние Киги

Дата рождения

02.08.1922

Дата смерти

19.02.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1922

Отец: Фаттахов Фаттах

Мать: Фаттахова Гайша

с. Нижние Киги
Рождение ребёнка
25.10.1952

Сын: Фаттахов Булат Миннигалимович

Мать ребёнка: Аюпова Лидия Гиляжевна

д. Нижние Киги
Рождение ребёнка
02.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аюпова Лидия Гиляжевна

с. Учалы
Рождение ребёнка
20.02.1957

Дочь: Искужина Чулпан Миннигалимовна

Мать ребёнка: Аюпова Лидия Гиляжевна

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1965

Дочь: Фаттахова Гульнара Миннигалимовна

Мать ребёнка: Аюпова Лидия Гиляжевна

г. Учалы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аюпова Лидия Гиляжевна

Смерть
19.02.1987
г. Учалы
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