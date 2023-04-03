Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Ивановна

Марфа Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Харитон Петрович

Отец ребёнка: Петр Егорович

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Наталья Петрова

Отец ребёнка: Петр Егорович

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.06.1853

Сын: Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Петр Егорович

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Егорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close