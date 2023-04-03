Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Харитон Петрович
Отец ребёнка: Петр Егорович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Наталья Петрова
Отец ребёнка: Петр Егорович
Рождение ребёнка
03.06.1853
Сын: Тимофей Петрович
Отец ребёнка: Петр Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Егорович
Смерть
Неизвестно