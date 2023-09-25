Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Ляпков) Клавдия
(Ляпков) Клавдия
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1913
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ляпков Яков
1874 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Ляпков Яков
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия