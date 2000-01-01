Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1967 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1991

Дочь: Кристина

Мать ребёнка: Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раиса

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