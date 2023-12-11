Лопатина Матрена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.01.1819 ст.
Сын: Лопатин Михаил Арсеньевич
Отец ребёнка: Лопатин Арсений Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1820
Дочь: Евдокия Арсеньевна
Отец ребёнка: Лопатин Арсений Иванович
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Лопатин Савастьян Арсеньевич
Отец ребёнка: Лопатин Арсений Иванович
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Лопатин Арсений Иванович
Сибирь
Рождение ребёнка
13.06.1830 ст.
Сын: Лопатин Леонтий Арсеньевич
Отец ребёнка: Лопатин Арсений Иванович
Сибирь
Рождение ребёнка
19.03.1835 ст.
Сын: Лопатин Василий Арсеньевич
Отец ребёнка: Лопатин Арсений Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно