Лопатина Матрена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина Матрена Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1819 ст.

Сын: Лопатин Михаил Арсеньевич

Отец ребёнка: Лопатин Арсений Иванович

Ямская, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.03.1820

Дочь: Евдокия Арсеньевна

Отец ребёнка: Лопатин Арсений Иванович

Ямская, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Лопатин Савастьян Арсеньевич

Отец ребёнка: Лопатин Арсений Иванович

Ямская, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Лопатин Ефим Арсеньевич

Отец ребёнка: Лопатин Арсений Иванович

Сибирь
Рождение ребёнка
13.06.1830 ст.

Сын: Лопатин Леонтий Арсеньевич

Отец ребёнка: Лопатин Арсений Иванович

Сибирь
Рождение ребёнка
19.03.1835 ст.

Сын: Лопатин Василий Арсеньевич

Отец ребёнка: Лопатин Арсений Иванович

Ямская, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Арсений Иванович

Смерть
Неизвестно
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