Баграева Х Х
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуцаева Липа Дадуевна
Отец ребёнка: Гуцаев Даду (Харитон) Афсарагович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуцаева Ирка Дадуевна
Отец ребёнка: Гуцаев Даду (Харитон) Афсарагович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуцаева Маруся Дадуевна
Отец ребёнка: Гуцаев Даду (Харитон) Афсарагович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуцаев Таймураз Дадуевич (Харитонович)
Отец ребёнка: Гуцаев Даду (Харитон) Афсарагович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуцаева Зоя Дадуевна
Отец ребёнка: Гуцаев Даду (Харитон) Афсарагович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуцаев Гуца Дадуевич
Отец ребёнка: Гуцаев Даду (Харитон) Афсарагович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуцаев Даду (Харитон) Афсарагович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуцаев Даду (Харитон) Афсарагович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно