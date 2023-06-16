Баграева Х Х — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баграева Х Х

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуцаева Липа Дадуевна

Отец ребёнка: Гуцаев Даду (Харитон) Афсарагович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуцаева Ирка Дадуевна

Отец ребёнка: Гуцаев Даду (Харитон) Афсарагович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуцаева Маруся Дадуевна

Отец ребёнка: Гуцаев Даду (Харитон) Афсарагович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцаев Таймураз Дадуевич (Харитонович)

Отец ребёнка: Гуцаев Даду (Харитон) Афсарагович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуцаева Зоя Дадуевна

Отец ребёнка: Гуцаев Даду (Харитон) Афсарагович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцаев Гуца Дадуевич

Отец ребёнка: Гуцаев Даду (Харитон) Афсарагович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцаев Балсон Дадуевич

Отец ребёнка: Гуцаев Даду (Харитон) Афсарагович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцаев Гетта Дадуевич

Отец ребёнка: Гуцаев Даду (Харитон) Афсарагович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуцаев Даду (Харитон) Афсарагович

Смерть
Неизвестно