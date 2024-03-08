Коровина жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Коровин Григорий Феоктистович
Отец ребёнка: Коровин Феоктист
Гредякино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коровина Алена Феоктистовна
Отец ребёнка: Коровин Феоктист
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровин Иван Феоктистович
Отец ребёнка: Коровин Феоктист
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коровина Ефросинья Феоктистовна
Отец ребёнка: Коровин Феоктист
Смерть
Неизвестно