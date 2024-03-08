Коровина жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Коровин Григорий Феоктистович

Отец ребёнка: Коровин Феоктист

Гредякино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коровина Алена Феоктистовна

Отец ребёнка: Коровин Феоктист

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровин Иван Феоктистович

Отец ребёнка: Коровин Феоктист

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коровина Ефросинья Феоктистовна

Отец ребёнка: Коровин Феоктист

Смерть
Неизвестно
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