(Пулина) Надежда Прохоровна
Место рожденияМысады
Дата рождения26.08.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1891
Отец: Пулин Прохор Галактионович
Мать: Пулина Анна Архиповна
Мысады
08.06.2017 в метрической книге с. Андреевки есть запись №70 от 29.08.1891 о крещении Надежды, которая родилась 27.08.1891, отец д. Мысадов крестьянин Прохор Галактионович и жена его Анна Архиповна.... Показать все
Смерть
Неизвестно