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(Пулина) Надежда Прохоровна

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Место рождения

Мысады

Дата рождения

26.08.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1891

Отец: Пулин Прохор Галактионович

Мать: Пулина Анна Архиповна

Мысады
08.06.2017 в метрической книге с. Андреевки есть запись №70 от 29.08.1891 о крещении Надежды, которая родилась 27.08.1891, отец д. Мысадов крестьянин Прохор Галактионович и жена его Анна Архиповна.... Показать все
Смерть
Неизвестно
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