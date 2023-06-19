Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Тобыл, Костанайский район, Костанайская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Ивлев Степан

Мать: Параскева Федоровна

Тобыл, Костанайский район, Костанайская область
Номер записи 578600076 Фамилия Ивлев Имя Иван Отчество Степанович Дата рождения __.__.1924 Место рождения Казахская ССР, Кустанайская обл., Затобольский р-н, п. Саникевский Дата и место призыва Зато... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Мать ребёнка: ?

Смерть
2004