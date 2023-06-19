Иван
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Ивлев Степан
Мать: Параскева Федоровна
Номер записи 578600076 Фамилия Ивлев Имя Иван Отчество Степанович Дата рождения __.__.1924 Место рождения Казахская ССР, Кустанайская обл., Затобольский р-н, п. Саникевский Дата и место призыва Зато... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: ?
Смерть
2004