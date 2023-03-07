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Суконщиков Павел Григорьевич

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Место рождения

Малый Китяк, Малмыжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Суконщиков Григорий

Мать: не указана

Малый Китяк, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Призыв на военную службу
22.07.1941
Большой Китяк, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Малмыжский РВК, Кировская обл., Малмыжский р-н Воинское звание - рядовой стрелок
Пропал без вести (военное)
14.02.1942
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова Зоя Александровна

Смерть
?.03.1943
Дата выбытия
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