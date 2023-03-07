Суконщиков Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Суконщиков Григорий
Мать: не указана
Призыв на военную службу
22.07.1941
Большой Китяк, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Малмыжский РВК, Кировская обл., Малмыжский р-н Воинское звание - рядовой стрелок
Пропал без вести (военное)
14.02.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1943
Дата выбытия