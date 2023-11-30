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Пустушкин Ефрем Абрамович

Место рождения

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

02.03.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1886

Отец: Пустушкин Абрам Петрович

Мать: Дундукова Ефимия Харитоновна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
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