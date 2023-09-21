Тимирова Мухсина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
16.02.1964
Рождение ребёнка
06.03.1970
Новое Алимово, Республика Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно