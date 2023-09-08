Лебедев Артемий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Артемий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Артемьевна

Мать ребёнка: Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондалинцева Ираида Артемьевна

Мать ребёнка: Юлия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юлия Ивановна

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