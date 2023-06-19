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Емельян Гордеев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

Между 1715 и 1741

Пол

Мужской

Отец

Около 1674 г.р.

Мать

1669 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Гордей Карпов

Мать: Акилина Михайлова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Между 1715 и 1741