Бартинов Александр
Место рождения
Дата рождения18.12.1957
Дата смерти30.12.2022
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1957
Отец: Бартинов Николай Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
?.07.1984
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.08.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.12.2022
Похороны
Неизвестно
53.154965, 50.464047