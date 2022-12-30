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Бартинов Александр

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Место рождения

Черновский, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.12.1957

Дата смерти

30.12.2022

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1957

Отец: Бартинов Николай Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Черновский, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
?.07.1984

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.12.2022
Черновский, Волжский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Черновский, Волжский муниципальный район, Самарская область
53.154965, 50.464047