Кочебина (Сабанина) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочебина (Сабанина) Нина Федоровна

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Место рождения

Марьевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.08.1946

Дата смерти

24.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1946

Отец: Сабанин Федор Лаврентьевич

Мать: Сабанина Пелагея Герасимовна

Марьевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
21.09.1968

Муж: Кочебин Юрий Васильевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Дворец бракосочетания
Рождение ребёнка
02.03.1970

Сын: Кочебин Вадим Юрьевич

Отец ребёнка: Кочебин Юрий Васильевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.04.1975

Дочь: Захарова Жанна Юрьевна

Отец ребёнка: Кочебин Юрий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.12.2017
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Алтуфьевское кладбище, мог. 319
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