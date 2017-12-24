Кочебина (Сабанина) Нина Федоровна
Место рождения
Дата рождения01.08.1946
Дата смерти24.12.2017
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1946
Бракосочетание
21.09.1968
Дворец бракосочетания
Рождение ребёнка
02.03.1970
Отец ребёнка: Кочебин Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
05.04.1975
Дочь: Захарова Жанна Юрьевна
Отец ребёнка: Кочебин Юрий Васильевич
Смерть
24.12.2017
Похороны
Неизвестно
Алтуфьевское кладбище, мог. 319