Ткаченко Севостьян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Ткаченко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ткаченко Никита Севостьянович
Мать ребёнка: Ткаченко Гликерия Степановна
Рождение ребёнка
02.02.1920
Дочь: Ярошевская Раиса Севостьяновна
Мать ребёнка: Ткаченко Гликерия Степановна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ткаченко Михаил Севостьянович
Мать ребёнка: Ткаченко Гликерия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берендюкова Мария Севостьяновна
Мать ребёнка: Ткаченко Гликерия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1962