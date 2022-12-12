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Красулин Александр Васильевич

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Место рождения

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Красулин Василий

Мать: не указана

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Красулин Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Красулин Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Мичурина 46
Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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