Красулин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Красулин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Красулин Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Красулин Михаил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Мичурина 46
Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно