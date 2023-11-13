Иванова Светлана Павловна (Пантелеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Светлана Павловна (Пантелеевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пантелей

Мать: Мария Моисеевна

Рождение ребёнка
20.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Владимир

Смерть
Неизвестно
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