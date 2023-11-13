Иванова Светлана Павловна (Пантелеевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пантелей
Мать: Мария Моисеевна
Рождение ребёнка
20.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Владимир
Смерть
Неизвестно