Шелепина Наталья Никитична
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1687
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1719
Отец ребёнка: Шелепин Иван Кондратьевич
Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно