Юра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Довбня Татьяна

Мать ребёнка: Алла

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