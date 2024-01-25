Вендур Роман Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вендур Роман Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1988

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1988

Отец: Вендур Виктор Вридрихович

Мать: не указана

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