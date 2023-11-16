Новикова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1994

Пол

Женский

Отец

1970 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1994

Отец: Мирошниченко Иван Васильевич

Мать: Полунина Мила

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