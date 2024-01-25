Боярко Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боярко Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боярко ???Савелий/Савва

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Боярко Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья

Розлевичи, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Листовская Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья

Подлужье, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Боярко Алексей Максимович

Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь

Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья

Смерть
Неизвестно
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