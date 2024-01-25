Боярко Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боярко ???Савелий/Савва
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Боярко Дмитрий Максимович
Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья
Розлевичи, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Листовская Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья
Подлужье, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1912
Сын: Боярко Алексей Максимович
Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь
Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья
Смерть
Неизвестно