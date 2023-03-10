Гераничева (Карпенко) Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1952
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1952
Отец: Карпенко Виктор Иванович
Мать: Карпенко Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
27.01.1975
Сын: Гераничев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Гераничев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гераничев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Гераничев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гераничев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Гераничев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гераничев Александр Алексанрович
Отец ребёнка: Гераничев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гераничев Николай Александрович
Отец ребёнка: Гераничев Александр Николаевич