Гераничева (Карпенко) Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГераничева (Карпенко) Ольга Викторовна

Гераничева (Карпенко) Ольга Викторовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1952

Отец: Карпенко Виктор Иванович

Мать: Карпенко Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
27.01.1975

Сын: Гераничев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Гераничев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гераничев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Гераничев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гераничев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Гераничев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гераничев Александр Алексанрович

Отец ребёнка: Гераничев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гераничев Николай Александрович

Отец ребёнка: Гераничев Александр Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close