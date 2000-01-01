Обрубова (Трифонова) Антонина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1916
Дата смерти13.12.1989
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1916
Отец: Трифонов Кузьмич
Мать: Трифонова Наталья
Рождение ребёнка
21.12.1939
Дочь: Гайфутдинова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Обрубов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.12.1941
Дочь: Малеева Евгения Александровна
Отец ребёнка: Обрубов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.02.1949
Дочь: Краснова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Обрубов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.07.1950
Сын: Обрубов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Обрубов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.03.1955
Дочь: Бабкина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Обрубов Александр Тимофеевич
Смерть
13.12.1989