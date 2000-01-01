Обрубова (Трифонова) Антонина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрубова (Трифонова) Антонина Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1916

Дата смерти

13.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1916

Отец: Трифонов Кузьмич

Мать: Трифонова Наталья

Рождение ребёнка
21.12.1939

Дочь: Гайфутдинова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Обрубов Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
25.12.1941

Дочь: Малеева Евгения Александровна

Отец ребёнка: Обрубов Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
09.02.1949

Дочь: Краснова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Обрубов Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
15.07.1950

Сын: Обрубов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Обрубов Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
18.03.1955

Дочь: Бабкина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Обрубов Александр Тимофеевич

Смерть
13.12.1989
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