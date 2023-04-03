Долгушина Зоя Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1896
Сын: Долгушин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Долгушин Александр Александрович
Квирилы (ныне Зестафони), Кутаисская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Нина Александровна
Отец ребёнка: Долгушин Александр Александрович
Рождение ребёнка
29.10.1903
Сын: Долгушин Донат Александрович
Отец ребёнка: Долгушин Александр Александрович
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.03.1908
Сын: Долгушин Игорь Александрович
Отец ребёнка: Долгушин Александр Александрович
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
1966