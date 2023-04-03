Долгушина Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгушина Зоя Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1896

Сын: Долгушин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Долгушин Александр Александрович

Квирилы (ныне Зестафони), Кутаисская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Нина Александровна

Отец ребёнка: Долгушин Александр Александрович

Рождение ребёнка
29.10.1903

Сын: Долгушин Донат Александрович

Отец ребёнка: Долгушин Александр Александрович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.03.1908

Сын: Долгушин Игорь Александрович

Отец ребёнка: Долгушин Александр Александрович

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
1966
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