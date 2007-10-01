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Глазковский Юрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1935

Дата смерти

?.10.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1935

Отец: Глазковский Василий Михайлович

Мать: Глазковская Мария Филлиповна

Рождение ребёнка
08.11.1961

Дочь: Костылева Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Глазковская Ольга Генадьевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
27.06.1971

Дочь: Гришицева Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Глазковская Ольга Генадьевна

Смерть
?.10.2007
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