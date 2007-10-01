Глазковский Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1935
Дата смерти?.10.2007
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1935
Рождение ребёнка
08.11.1961
Дочь: Костылева Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Глазковская Ольга Генадьевна
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
27.06.1971
Дочь: Гришицева Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Глазковская Ольга Генадьевна
Смерть
?.10.2007