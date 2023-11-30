Колпачков Сергей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения19.07.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.08.2009
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.12.2012
Сын: Колпачков Максим Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.02.2014
Сын: Колпачков Кирилл Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.02.2014
Сын: Колпачков Никита Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности