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Колпачков Сергей Анатольевич

Место рождения

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.07.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.08.2009

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.12.2012

Сын: Колпачков Максим Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.02.2014

Сын: Колпачков Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.02.2014

Сын: Колпачков Никита Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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