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Свиридов Михаил Семенович

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Место рождения

Шулаевка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

25.09.1911 ст.

Дата смерти

С 1942 по 1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1911 ст.

Отец: Свиридов Семен Евфимович

Мать: Свиридова Евдокия Тимофеевна

Шулаевка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1939

Дочь: Свиридова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Свиридова Анна Мироновна

Пантелеймоновка, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
01.04.1941

Сын: Свиридов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Свиридова Анна Мироновна

Пантелеймоновка, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
02.07.1946

Сын: Свиридов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Свиридова Анна Мироновна

Пантелеймоновка, Лесозаводский, Приморский край
Родился в Приморском Крае, Лесозаводском районе, селе Пантелеймоновка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свиридова Анна Мироновна

Смерть
С 1942 по 1943
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