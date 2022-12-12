Свиридов Михаил Семенович
Место рождения
Дата рождения25.09.1911 ст.
Дата смертиС 1942 по 1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1911 ст.
Рождение ребёнка
02.07.1939
Дочь: Свиридова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Свиридова Анна Мироновна
Рождение ребёнка
01.04.1941
Сын: Свиридов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Свиридова Анна Мироновна
Рождение ребёнка
02.07.1946
Сын: Свиридов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Свиридова Анна Мироновна
Родился в Приморском Крае, Лесозаводском районе, селе Пантелеймоновка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свиридова Анна Мироновна
Смерть
С 1942 по 1943