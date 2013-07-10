Навагин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.07.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Навагин Владислав
Мать ребёнка: Людмила
Россия, Беломорск
Работа или профессия
Неизвестно
Россия, Ленинградская область, Выборг
Начальник автоматики и сигнализации участка пути
Смерть
10.07.2013
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область