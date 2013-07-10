Навагин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНавагин Анатолий

Навагин Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.07.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Навагин Владислав

Мать ребёнка: Людмила

Россия, Беломорск
Работа или профессия
Неизвестно
Россия, Ленинградская область, Выборг
Начальник автоматики и сигнализации участка пути
Смерть
10.07.2013
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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