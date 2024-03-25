Мавлютов Хасян Идрисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавлютов Хасян Идрисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мавлютов Идрис

Мать: Мавлютова Фатиха Абдулхаеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мавлютов Сабиржан Хасанович

Мать ребёнка: Мавлютова Кадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мавлютов Ханяфи Хасанович

Мать ребёнка: Мавлютова Кадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тренькова Сягадят Хасановна

Мать ребёнка: Мавлютова Кадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мавлютов Жяфяр Хасанович

Мать ребёнка: Мавлютова Кадича

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавлютова Кадича

Смерть
Неизвестно
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