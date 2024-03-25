Мавлютов Хасян Идрисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мавлютов Идрис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мавлютов Сабиржан Хасанович
Мать ребёнка: Мавлютова Кадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мавлютов Ханяфи Хасанович
Мать ребёнка: Мавлютова Кадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тренькова Сягадят Хасановна
Мать ребёнка: Мавлютова Кадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мавлютова Кадича
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавлютова Кадича
Смерть
Неизвестно