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Видяков Фирс Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1889 и 1914 ст.

Жена: Видякова София Яковлевна

Уехали на родину мужа - Оренбургская губерния Орнбургский уезд Димитриевская волость село Ново-Никольское
Рождение ребёнка
?.10.1914

Сын: Видяков Константин Фирсович

Мать ребёнка: Видякова София Яковлевна

Рождение ребёнка
05.06.1916

Сын: Видяков Александр Фирсович

Мать ребёнка: Видякова София Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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