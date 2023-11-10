Видяков Фирс Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1889 и 1914 ст.
Жена: Видякова София Яковлевна
Уехали на родину мужа - Оренбургская губерния Орнбургский уезд Димитриевская волость село Ново-Никольское
Рождение ребёнка
?.10.1914
Сын: Видяков Константин Фирсович
Мать ребёнка: Видякова София Яковлевна
Рождение ребёнка
05.06.1916
Сын: Видяков Александр Фирсович
Мать ребёнка: Видякова София Яковлевна
Смерть
Неизвестно