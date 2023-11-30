Мухин Яков (Иаков) Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1907 ст.
Отец: Мухин Николай Федотович
Мать: Мухина Мария Ивановна
Восприемники: Кубеков Андрей Иванович и Дубовская Елизавета Иванова
Призыв на военную службу
26.06.1941 ст.
Дата и место призыва: 26.06.1941 Камызякский РВК, Сталинградская обл., Астраханский окр., Камызякский р-н
Пропал без вести (военное)
?.06.1942
Последнее письмо получила жена Чакличина Пелагея Дмитриевна в феврале 1942. В 1947 году был признан погибшим. Но в 1958 был награжден медалью. Значит не погиб.
Военная награда
27.01.1958 ст.
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
Неизвестно