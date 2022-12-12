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Объедкова Ирина Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1893

Муж: Объедков Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Объедков Петр Николаевич

Отец ребёнка: Объедков Николай Леонтьевич

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Объедкова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Объедков Николай Леонтьевич

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Объедкова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Объедков Николай Леонтьевич

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.12.1903

Дочь: Сухорукова Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Объедков Николай Леонтьевич

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Объедкова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Объедков Николай Леонтьевич

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.01.1911

Дочь: Объедкова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Объедков Николай Леонтьевич

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Объедкова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Объедков Николай Леонтьевич

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Объедков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Объедков Николай Леонтьевич

Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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