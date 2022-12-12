Объедкова Ирина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1893
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Объедков Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Объедкова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Объедков Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Объедкова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Объедков Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
09.12.1903
Дочь: Сухорукова Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Объедков Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Объедкова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Объедков Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
28.01.1911
Дочь: Объедкова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Объедков Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Объедкова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Объедков Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Объедков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Объедков Николай Леонтьевич
Смерть
Неизвестно