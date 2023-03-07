Козлова (Козлова) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения25.02.1894
Дата смерти08.05.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1894
Отец: Козлов Пётр Афанасьевич
Мать: Козлова Анна Петровна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1894
Крещение
27.02.1894
Крещение 15/02/1894. Священник Дмитрий Меркуриев Козлов Пётр Афанасьевич. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Козлова Анна Петровна. Мать. Православная Козлов Константин Алексеевич. Воспри... Показать все
Смерть
08.05.1894
Причина смерти: От младенческой | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1894
Похороны
09.05.1894
Погребение совершал священник Дмитрий Меркуриев с дьяконом Никанором Емельяновым на отведённом кладбище | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1894