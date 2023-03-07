Козлова (Козлова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Козлова) Евдокия Петровна

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Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

25.02.1894

Дата смерти

08.05.1894

Пол

Женский

Отец

До 1857 г.р.

Мать

До 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1894

Отец: Козлов Пётр Афанасьевич

Мать: Козлова Анна Петровна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1894
Крещение
27.02.1894
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Крещение 15/02/1894. Священник Дмитрий Меркуриев Козлов Пётр Афанасьевич. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Козлова Анна Петровна. Мать. Православная Козлов Константин Алексеевич. Воспри... Показать все
Смерть
08.05.1894
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: От младенческой | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1894
Похороны
09.05.1894
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Погребение совершал священник Дмитрий Меркуриев с дьяконом Никанором Емельяновым на отведённом кладбище | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1894
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