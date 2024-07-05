Arye Of Vitebsk Leib Leib
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиОколо 1771
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Head of the Rabbinical Court of Vitebsk, Head of Rabbinical Court in Novardok and Vitebsk
Рождение ребёнка
1720
Сын: Nachman
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1771