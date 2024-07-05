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Arye Of Vitebsk Leib Leib

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

Около 1771

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1720 г.р.
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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Head of the Rabbinical Court of Vitebsk, Head of Rabbinical Court in Novardok and Vitebsk
Рождение ребёнка
1720

Сын: Nachman

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1771

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