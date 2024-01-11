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Абушаев Нижеметдин

Место рождения

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Алембиков Абдюшай

Мать: Абряхан 1 Жена

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1840

Сын: Низаметдинов Шарипжан Мулла

Мать ребёнка: Гульсямдя 1 Жена

д.Актуково Уразовская вол. Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фяхрижан 2 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульсямдя 1 Жена

Смерть
Неизвестно
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