Абушаев Нижеметдин
Место рожденияд.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Алембиков Абдюшай
Мать: Абряхан 1 Жена
д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1840
Сын: Низаметдинов Шарипжан Мулла
Мать ребёнка: Гульсямдя 1 Жена
д.Актуково Уразовская вол. Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фяхрижан 2 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульсямдя 1 Жена
Смерть
Неизвестно