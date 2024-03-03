Клюкин Яков Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкин Яков Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

04.09.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Клюкин Митрофан

Мать: ?

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Останина Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Анна Куприяновна

Рождение ребёнка
20.10.1910

Дочь: Киприна Зинаида Яковлевна

Мать ребёнка: Анна Куприяновна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Клюкин Максим

Мать ребёнка: Анна Куприяновна

Смерть
04.09.1963
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