Клюкин Яков Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти04.09.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Клюкин Митрофан
Мать: ?
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Останина Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Анна Куприяновна
Рождение ребёнка
20.10.1910
Дочь: Киприна Зинаида Яковлевна
Мать ребёнка: Анна Куприяновна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Клюкин Максим
Мать ребёнка: Анна Куприяновна
Смерть
04.09.1963