Марковский Павел Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти01.10.1914
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Марковский Алексей Александрович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Ольга Павловна
Мать ребёнка: Марковская Таисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.09.1900
Сын: Марковский Александр Павлович
Мать ребёнка: Марковская Таисья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.1914