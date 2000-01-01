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Марковский Павел Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

01.10.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Марковский Алексей Александрович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Ольга Павловна

Мать ребёнка: Марковская Таисья Тимофеевна

Рождение ребёнка
02.09.1900

Сын: Марковский Александр Павлович

Мать ребёнка: Марковская Таисья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марковская Таисья Тимофеевна

Смерть
01.10.1914
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