Анфалов Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анфалов Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анфалов Андрей Михайлович

Мать: Анфалова Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Анфалов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Анфалова Полина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анфалов 2 Михайлович

Мать ребёнка: Анфалова Августа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анфалов 1 Михайлович

Мать ребёнка: Анфалова Августа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анфалова Августа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анфалова Полина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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