Анфалов Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Мать ребёнка: Анфалова Полина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анфалов 2 Михайлович
Мать ребёнка: Анфалова Августа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анфалов 1 Михайлович
Мать ребёнка: Анфалова Августа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анфалова Августа
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно