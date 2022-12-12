Бабаев Тит Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабаев Тит Петрович

Бабаев Тит Петрович

avatar

Место рождения

Ложкина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.

Отец: Бабаев Петр Исаевич

Мать: Бабаева Ирина Осиповна

Ложкина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Сын: Бабаев Кузьма Титович

Мать ребёнка: Бабаева Ефросинья Тимофеевна

Ложкина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.

Сын: Бабаев Евдоким Титович

Мать ребёнка: Бабаева Ефросинья Тимофеевна

Ложкина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.

Сын: Бабаев Степан Титович

Мать ребёнка: Бабаева Ефросинья Тимофеевна

Ложкина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Постовалова Параскева Титовна

Мать ребёнка: Бабаева Ефросинья Тимофеевна

Ложкина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабаева Ефросинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close