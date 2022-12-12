Бабаев Тит Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.
Отец: Бабаев Петр Исаевич
Мать: Бабаева Ирина Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Мать ребёнка: Бабаева Ефросинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.
Мать ребёнка: Бабаева Ефросинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.
Мать ребёнка: Бабаева Ефросинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Постовалова Параскева Титовна
Мать ребёнка: Бабаева Ефросинья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно