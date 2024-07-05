Афанасий Гаврилович 1734 — найти родственников по фамилии на Familio
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Афанасий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Гаврило Михайлович

Мать: Екатерина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Родионовна

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Ксения Родионовна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Пелагея/Настасья/Анисья

Мать ребёнка: Ксения Родионовна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Ксения Родионовна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Иван

Мать ребёнка: Ксения Родионовна

Смерть
Неизвестно

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