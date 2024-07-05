Афанасий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Гаврило Михайлович
Мать: Екатерина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Родионовна
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Ксения Родионовна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Пелагея/Настасья/Анисья
Мать ребёнка: Ксения Родионовна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Ксения Родионовна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Иван
Мать ребёнка: Ксения Родионовна
Смерть
Неизвестно