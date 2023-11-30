Васильева Марья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Андреев Тимофей
Отец ребёнка: Иванов Андрей
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Иванов Андрей
Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Андреев Василий
Отец ребёнка: Иванов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Андрей
Смерть
Неизвестно