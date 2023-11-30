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Васильева Марья

Место рождения

Литвиново, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Около 1786 г.р.
Около 1789 г.р.
Около 1791 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Литвиново, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Андреев Тимофей

Отец ребёнка: Иванов Андрей

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Иванов Андрей

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Андреев Василий

Отец ребёнка: Иванов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Андрей

Смерть
Неизвестно
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