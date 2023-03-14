Барндык Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1913
Отец: Барндык Петр Иосифович
Мать: Барндык Елена Генриковна
Рождение ребёнка
Около 15.12.1936
Дочь: Лилия Николаевна
Мать ребёнка: Барндык Хильда-Мария Павловна
Рождение ребёнка
04.08.1938
Сын: Барндык Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Барндык Хильда-Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно