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Барндык Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1913

Отец: Барндык Петр Иосифович

Мать: Барндык Елена Генриковна

Рождение ребёнка
Около 15.12.1936

Дочь: Лилия Николаевна

Мать ребёнка: Барндык Хильда-Мария Павловна

Рождение ребёнка
04.08.1938

Сын: Барндык Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Барндык Хильда-Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барндык Хильда-Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
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