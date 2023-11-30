Суровцева Ирина Кононовна
Место рождения
Дата рождения12.05.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1924
Сын: Суровцев Павел Тимофеевич
Отец ребёнка: Суровцев Тимофей Тихонович
Рождение ребёнка
14.07.1925
Дочь: Суровцева Варвара Тимофеевна
Отец ребёнка: Суровцев Тимофей Тихонович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Суровцев Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Суровцев Тимофей Тихонович
Рождение ребёнка
19.11.1929
Дочь: Суровцева Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Суровцев Тимофей Тихонович
Рождение ребёнка
13.03.1930
Дочь: Суровцева Валентина Тимофеевна
Отец ребёнка: Суровцев Тимофей Тихонович
Рождение ребёнка
19.08.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суровцев Тимофей Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница к-за «Путь Ильича» с 19.11.1929
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно