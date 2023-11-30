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Суровцева Ирина Кононовна

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

12.05.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
30.05.1924

Сын: Суровцев Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Суровцев Тимофей Тихонович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
14.07.1925

Дочь: Суровцева Варвара Тимофеевна

Отец ребёнка: Суровцев Тимофей Тихонович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Суровцев Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Суровцев Тимофей Тихонович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
19.11.1929

Дочь: Суровцева Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Суровцев Тимофей Тихонович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
13.03.1930

Дочь: Суровцева Валентина Тимофеевна

Отец ребёнка: Суровцев Тимофей Тихонович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
19.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суровцев Тимофей Тихонович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровцев Тимофей Тихонович

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница к-за «Путь Ильича» с 19.11.1929
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
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