Ивановская Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивановская Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1902

Дата смерти

06.01.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1930

Сын: Ивановский Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Ивановский Василий Алексеевич

Вымол, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
06.01.1992
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