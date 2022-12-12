Ивановская Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1902
Дата смерти06.01.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1930
Сын: Ивановский Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Ивановский Василий Алексеевич
Вымол, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
06.01.1992