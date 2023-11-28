Могилевский Игнатий Ефимович
Место рожденияс. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Рождение
Неизвестно
с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросиния Игнатова
Мать ребёнка: Могилевский Параскева Андреева
с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Игнатова
Мать ребёнка: Могилевский Параскева Андреева
с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяния Игнатова
Мать ребёнка: Могилевский Параскева Андреева
с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феврония Игнатова
Мать ребёнка: Могилевский Параскева Андреева
с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Могилевский Игнатий Игнатьев
Мать ребёнка: Могилевский Параскева Андреева
с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Могилевский Николай Игнатьев
Мать ребёнка: Могилевский Параскева Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно