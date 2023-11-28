Могилевский Игнатий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могилевский Игнатий Ефимович

Место рождения

с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Могилевский Ефим Иванович

Мать: Могилевский Васса Маркова

с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросиния Игнатова

Мать ребёнка: Могилевский Параскева Андреева

с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Игнатова

Мать ребёнка: Могилевский Параскева Андреева

с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяния Игнатова

Мать ребёнка: Могилевский Параскева Андреева

с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феврония Игнатова

Мать ребёнка: Могилевский Параскева Андреева

с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Могилевский Игнатий Игнатьев

Мать ребёнка: Могилевский Параскева Андреева

с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Могилевский Николай Игнатьев

Мать ребёнка: Могилевский Параскева Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Могилевский Параскева Андреева

с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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